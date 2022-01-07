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    15:33, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Ерлан Саиров: Самое главное – восстановить конституционный порядок в стране

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров прокомментировал обращение Президента РК к казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только что выступил с обращением к народу Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Главным условием устойчивого развития любой страны являются конституционный порядок и закон. Поэтому Глава государства призвал казахстанцев соблюдать все законные меры чрезвычайной ситуации. Самое главное на сегодняшний день – восстановить конституционный порядок в нашей стране», - сказал Ерлан Саиров в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

    По его словам, только в рамках закона и правопорядка мы можем говорить об успешном государстве и государственном строительстве в том числе.

    «Для нас самый главный аспект – это суверенный и независимый Казахстан. Для того, чтобы сохранить суверенитет нашей страны, мы должны уметь подчиняться закону, быть разумными и способными вести цивилизованный диалог между различными группами. Поэтому я призываю казахстанцев консолидироваться в интересах Республики Казахстан и соблюдать законный порядок», - отметил депутат.

    «Я всех призываю к тому, чтобы весь диалог велся в рамках законодательства РК. Только таким образом мы можем добиться устойчивости нашей страны и развития. Сегодня главный лозунг государства – закон и разум», - заключил Е. Саиров.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Парламент ЧП-2022 Мажилис
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