Ерлан Саиров призвал проверить целевое использование средств, выделенных на магистральные сети
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Саиров призывает проверить целевое использование средств, выделенных на модернизацию магистральных сетей и ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Было отмечено, что миллиарды тенге государство выделило из бюджета на модернизацию магистральных сетей в РК.
«Они были выделены в том числе представителям этих олигархических групп. Поэтому я попросил, чтобы Генеральная прокуратура проверила насколько адресно были использованы эти народные средства», - сказал Ерлан Саиров.
На вопрос, были ли уже выявлены факты нецелевого использования этих средств, мажилисмен ответил: «Этот вопрос в компетенции правоохранительных органов, я считаю, что они разберутся».
Ранее Ерлан Саиров заявил, что олигархи при возвращении ТЭЦ государству должны возместить ущерб и выплатить компенсацию населению.