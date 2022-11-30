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Ерлан Саиров призвал проверить целевое использование средств, выделенных на магистральные сети

30 Ноября 2022, 12:30
Ерлан Саиров призвал проверить целевое использование средств, выделенных на магистральные сети

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Саиров призывает проверить целевое использование средств, выделенных на модернизацию магистральных сетей и ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что миллиарды тенге государство выделило из бюджета на модернизацию магистральных сетей в РК.

«Они были выделены в том числе представителям этих олигархических групп. Поэтому я попросил, чтобы Генеральная прокуратура проверила насколько адресно были использованы эти народные средства», - сказал Ерлан Саиров.

На вопрос, были ли уже выявлены факты нецелевого использования этих средств, мажилисмен ответил: «Этот вопрос в компетенции правоохранительных органов, я считаю, что они разберутся».

Ранее Ерлан Саиров заявил, что олигархи при возвращении ТЭЦ государству должны возместить ущерб и выплатить компенсацию населению.


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