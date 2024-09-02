Ерлан Саиров: новый закон о банках лишит власти олигархов

Новый закон о банках лишит власти олигархов в отрасли. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Ерлан Саиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня на совместном заседании палат Парламента, Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу озвучил необходимость разработки нового закона о банках. В связи с этим депутат Мажилиса высказал свое мнение.

— Банки за последние 30 лет заработали очень большую прибыль, воспользовавшись финансовой неграмотностью населения. Это сказалось на судьбах отдельных граждан. Поэтому нужен новый закон о банках, который в первую очередь восстановит конкуренцию в банковской сфере. Во-вторых, приведет к социальной справедливости, то есть олигархи лишатся власти в банковской сфере, — сказал Ерлан Саиров.

Ранее Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, назвал конкретные направления предстоящей работы с банковским сектором. Президент заявил, уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров.