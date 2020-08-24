Ерлан Кожагельдиев: Казинформ пишет летопись страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году исполнилось 100 лет со дня основания Международного информационного агентства «Казинформ». В связи с этим на нашем сайте публикуется серия материалов о сотрудниках, настоящих профессионалах, проработавших в агентстве много лет. Сегодня мы предоставляем слово выпускающему редактору казахской редакции «Казинформа» Ерлану Кожагельдиеву.

Известный журналист награжден нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі», медалью «Заслуженный деятель казахской журналистики».

– Ерлан ага, Вы ветеран казахского телевидения и около 20 лет работаете в агентстве «Казинформ». Что Вы чувствуете сейчас, когда нашему агентству исполнилось 100 лет?

– Мы все вспоминаем достижения прошедших лет, задумываемся, какой мы смогли оставить след, о чем-то сожалеем, в общем, вспоминаем всё, и это закономерно. Также мы задумываемся: с кем нас свела судьба, в каком окружении мы провели нашу жизнь, смогли ли мы проявить в этом окружении свои способности или просто были как все? Потому что коллектив подобен второй семье. Хорошо, если попал в коллектив, где все заодно – и руководство, и рядовые работники. Тогда будешь наслаждаться каждодневным трудом, будешь разделять общие успехи и радости. Будешь стремиться к достижению высот соответственно своим способностям. Мой коллектив – Международное информационное агентство «Казинформ», - 24 часа в сутки передающий новости на нескольких языках, в материалах которого отражаются все важные вопросы, касающиеся интересов нации. «Казинформ» за прошедшее столетие пережил все трудности вместе со страной, всегда своевременно информировал читателя обо всем, что случилось важного, всё вносил в летопись истории страны. Особенно важными были последние годы. Агентство начало распространять информацию на нескольких языках, и этих языков будет еще больше. Большим достижением я считаю то, что мы ежедневно информируем о жизни страны наших соплеменников по всему миру. Для меня большая ответственность работать в коллективе, которому выпала честь выполнять такую работу.

– Вспомним о том, что изменилось в Казинформе за последние годы…

– Каким был «Казинформ» всего 15-20 лет назад? Каким было техническое оснащение? Вы и сами были этому свидетелями. Это были годы, когда в стране только начался рост. Не говорю, что каждый день, но каждую неделю проходили представительные форумы, саммиты, международные конференции в самых разных сферах. В это время участились и заграничные поездки Елбасы с целью налаживания делового сотрудничества с другими странами. Тогда стало заметно техническое отставание «Казинформа». Бывало и такое, что информация от наших корреспондентов с мест поступала с запозданием. Они могли передавать информацию только по телефону. Принимали информацию только по одному телефону, журналисты ждали своей очереди. Иногда отписывались, только вернувшись в редакцию. Было немало трудностей с передачей информации из-за границы. Все эти трудности остались в прошлом. Мы даже значительно опережаем коллег в соседних странах. Они в большинстве не ведут круглосуточное распространение информации. Большинство агентств сейчас не готовят новости и аналитику на нескольких языках. Казинформ оперативно информирует обо всех важных событиях наших соплеменников по всему миру, казахстанцев, находящихся в поездках, а также иностранных инвесторов. Следует отметить и оснащение агентства современными техническими средствами. Благодаря этому стала привычной практикой быстрая отправка информации, в том числе с фотографиями. Наши журналисты выделяются на информационном поле. Об этом свидетельствуют многократные награждения коллектива Казинформа, журналистов со стороны Главы государства, Правительства, министерств.

– Расскажите о связях и сотрудничестве агентства с другими СМИ?

– В 1940 году французский писатель Оноре де Бальзак назвал прессу «четвертой властью». Это, несомненно, правда. Потому что во многих странах вопросы, поставленные журналистами, не остаются без внимания и без последствий. Безусловно, благодаря этому влиянию востребованность информации со стороны общественности возрастает. Казинформ, отмечающий 100-летний юбилей, установил связи и сотрудничество с ведущими информационными агентствами мира и укрепляет взаимодействие с ними. Мы уже видим результаты этого сотрудничества. Думаю, что в будущем обмен опытом, внедрение технологий последнего поколения в производственный процесс будут углубляться.

- Спасибо за интервью!