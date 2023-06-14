Ерлан Кошанов высказался о виновных в пожаре в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов прокомментировал крупный пожар в области Абай, унесший 14 жизней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросов много. Самый главный – в чем причина пожара или кто поджег лес? Во-вторых, этих граждан, абсолютно не готовых к борьбе с огнем, без оснащения, без техники, на личных машинах, кто их отправил тушить пожар, кто им дал этот приказ? Это тоже вопрос. Определением виновных занимаются соответствующие органы. Я думаю, обо всем мы узнаем из итогов расследования. Президент также дал поручения», - сказал Ерлан Кошанов в кулуарах заседания Мажилиса.

Он напомнил, что Глава государства в эти дни был рядом с народом на месте происшествия. В связи с пожаром отложены важные заграничные поездки и решение других вопросов. Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями погибших, выразил соболезнования, узнал, какая им нужна защита и поддержка.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что определить откуда придут такие пожары, а также предотвратить их непросто, но все же, когда речь идет о человеческой жизни, о населенных пунктах, соответствующие органы, службы, специалисты, ответственные лица должны быть наготове, чего на сегодня нет.

Также он отметил, что с проблемой лесных пожаров сталкиваются из-за жары во всем мире, в том числе Канада и другие страны.

Напомним, на данный момент 1800 человек продолжают тушить пожар в области Абай. До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 179 звонков. Телефон горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31. Объявлен сбор помощи пострадавшим.

Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет.

Кто в ответе за трагедию и что нужно сделать, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, можно прочесть здесь.