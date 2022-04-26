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    16:19, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Ерлан Кошанов возглавил партию AMANAT

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На внеочередном съезде партии «AMANAT» поддержано предложение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о выдвижении кандидатуры спикера Мажилиса Ерлана Кошанова на пост председателя партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов предложил делегатам съезда проголосовать за предложение Президента РК Касым-Жомарта Токаева избрать Ерлана Кошанова председателем партии.

    Участники съезда единогласно поддержали кандидатуру спикера Мажилиса Е. Кошанова.

    «Уважаемый Ерлан Жаканович, от имени всех делегатов поздравляем вас с избранием председателем партии «AMANAT», - обратился Асхат Оралов.

    В свою очередь Е. Кошанов поблагодарив Президента и делегатов съезда заявил, что данное решение - большая ответственность для партии.

    «Партия «AMANAT» - общественная опора нашего Президента, партия «AMANAT» - это партия реформ и созидания Нового Казахстана», - сообщил Е. Кошанов.

    Во время внеочередного съезда стало известно, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев сложил с себя полномочия председателя партии «AMANAT».


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    Президент Казахстана Президент
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