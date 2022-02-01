Ерлан Кошанов освобожден от должности руководителя Администрации Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ерлан Кошанов освобожден от должности руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства Кошанов Ерлан Жаканович освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.