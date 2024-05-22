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    20:21, 21 Май 2024 | GMT +6

    Ерлан Кошанов и Председатель Парламента Турции Нуман Куртулмуш посетили Туркестан

    туркестан
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов и спикер Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш посетили духовную столицу тюркского мира – город Туркестан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    пресс-служба Мажилиса
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Официальный визит председателя Великого Национального собрания Турции в Казахстан продолжился в Туркестане.

    пресс-служба Мажилиса
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Ерлан Кошанов и Нуман Куртулмуш посетили сакральные места: мавзолеи Арыстан баб, Ходжа Ахмеда Ясави и Рабиги бегим.

    Затем Председатель Великого Национального собрания Турции принял участие в конференции на тему: «Место тюркского мира в XXI веке» в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави. Выступая перед участниками, Нуман Куртулмуш отметил, что его визит в Казахстан проходит плодотворно.

    пресс-служба Мажилиса
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    – Вчера мы были на приеме у Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Встретились с председателями палат Парламента. Сегодня я встречаюсь с вами в Туркестане. Казахстан всегда занимал особое место в наших отношениях с тюркскими странами. А наш предок Ходжа Ахмед Ясави – уникальный человек в исламском мире. Его труды и благородное наследие получили широкое распространение во всем мире. Последователи учения Ясави дошли до Турции и Балкан. Это уникальное культурное наследие связывает наши государства, - сказал председатель Великого Национального собрания Турции.

    пресс-служба Мажилиса
    Фото: пресс-служба Мажилиса
    Теги:
    Культура Турция Туркестан Международные отношения Мажилис
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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