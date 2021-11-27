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Ерлан Киясов ознакомился с эпидситуацией в Туркестанской области
27 Ноября 2021 15:34
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Туркестан Главный государственный санитарный врач- вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов ознакомился с эпидемиологической ситуацией в регионе, ходом вакцинации, посетил объекты здравоохранения и территориальные подразделения КСЭК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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Вице-министр здравоохранения РК отметил, что Туркестанская область находится в «зеленой» зоне по матрице эпидемиологической оценки.
Кроме того, в сопровождении главного государственного санитарного врача области Нурбека Нышанова, вице-министр посетил городское и районные управления санитарно-эпидемиологического контроля, где ознакомился с ходом текущих проводимых работ.
Вице-министр здравоохранения РК посетил Туркестанское городское отделение национального экспертного центра КСЭК МЗ РК. Здесь он осмотрел помещения бактериологической и санитарно-гигиенической лабораторий. Экспертное подразделение получило доступ к передвижному лабораторному комплексу в 2020 году при министерстве здравоохранения РК.
Комплекс, оснащенный новейшими технологиями, выпускается и в РФ. В комплексе работает служба исследования ПЦР-проб.
В Туркестане продолжается вакцинация препаратом «Pfizer» против COVID-19 среди подростков в возрасте 12 лет и старше, а также беременных и кормящих женщин. Созданы все условия для проведения профилактической работы. Медицинские специалисты прошли специальное обучение. Вакцинация «Pfizer» проводится в добровольном порядке, включая подростков, которые прививаются только с родителей согласия или законного представителя. Препаратом «Pfizer» вакцинированы 14097 еловек. Из них 11162 - подростка, 1921 - беременная и 1014 кормящих женщин. После вакцинации пациенты находится под наблюдением врачей.
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