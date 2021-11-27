Ерлан Киясов ознакомился с эпидситуацией в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Туркестан Главный государственный санитарный врач- вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов ознакомился с эпидемиологической ситуацией в регионе, ходом вакцинации, посетил объекты здравоохранения и территориальные подразделения КСЭК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Вице-министр здравоохранения РК отметил, что Туркестанская область находится в «зеленой» зоне по матрице эпидемиологической оценки.

Кроме того, в сопровождении главного государственного санитарного врача области Нурбека Нышанова, вице-министр посетил городское и районные управления санитарно-эпидемиологического контроля, где ознакомился с ходом текущих проводимых работ.

Вице-министр здравоохранения РК посетил Туркестанское городское отделение национального экспертного центра КСЭК МЗ РК. Здесь он осмотрел помещения бактериологической и санитарно-гигиенической лабораторий. Экспертное подразделение получило доступ к передвижному лабораторному комплексу в 2020 году при министерстве здравоохранения РК.

Комплекс, оснащенный новейшими технологиями, выпускается и в РФ. В комплексе работает служба исследования ПЦР-проб.