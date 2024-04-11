Ерлан Карин: Защита фундаментальных прав женщин и детей - один из приоритетов госполитики

Государственный советник РК Ерлан Карин прокомментировал принятие Сенатом законопроекта по обеспечению прав женщин и безопасности детей, передает агентство Kazinform.

- Сегодня Сенат одобрил Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Законопроект был разработан депутатами Мажилиса в сентябре 2023 года, сразу после Послания Главы государства, в котором он поручил усилить ответственность за семейно-бытовое насилие. Активное участие в его подготовке приняли Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, а также члены Национального курултая. Ключевыми законодательными новеллами являются криминализация бытового насилия, ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей и целый комплекс профилактических мер по борьбе с домашним насилием. Отмечу, что защита фундаментальных прав женщин и детей является одним из приоритетов государственной политики и постоянно находится в центре внимания Главы государства. На Третьем заседании Национального курултая семейно-бытовое насилие обозначено Президентом как один из социальных пороков, с которыми необходимо вести непримиримую борьбу, - написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

Ранее депутаты Сената в двух чтениях приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующий документ.

Основной закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов РК, в том числе в 7 кодексов и 8 законов. Сопутствующий закон предусматривает внесение поправок в Кодекс «Об административных правонарушениях». Устанавливается административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетних и за принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста и другие поправки.

Кроме того, устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах Уголовного кодекса.