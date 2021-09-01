Ерлан Карин: Укрепление единства и дальнейшие реформы - стержневые темы обращения Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Глава государства обратился с ежегодным Посланием к народу Казахстана. Уже в третий раз Президент озвучивает его на открытии очередной парламентской сессии, что стало новой политической традицией. Это достаточно удобно для государственных органов, поскольку позволяет учесть приоритеты Послания в бюджетном планировании и в планах законотворческих работ. Так считает помощник Президента РК Ерлан Карин.

«По своей структуре нынешнее Послание также охватывает все ключевые направления развития страны.

В частности, перед госаппаратом поставлены задачи эффективного недропользования, дальнейшей приватизации, решения накопившихся проблем АПК, качественной перезагрузки процесса цифровизации экономики и госсектора.

Особое внимание уделено здравоохранению и образованию. Здесь, в частности, Президент еще раз напомнил о жизненной необходимости продолжения массовой вакцинации граждан и крайней опасности антипрививочных идей. В сфере образования поставлена задача снизить дефицит ученических мест путем строительства тысячи новых школ по стране до 2025 года. Кроме того, Правительству поручено развивать удаленные форматы обучения, обеспечить достойную оплату труда ведущих ученых.

В контексте развития регионов Президент заявил о начале реализации целого ряда крупных инфраструктурных проектов. В частности, это строительство и реконструкция газопроводов, водохранилищ и водных каналов.

В отдельный раздел вынесено развитие рынка труда. Акценты сделаны на пересмотр подходов признания переквалификации специалистов, развития новых форм занятости с учетом трансформации процессов на рынке труда.

Очертив стратегические приоритеты, Касым-Жомарт Токаев озвучил пять конкретных инициатив, направленных на решение насущных проблем людей. Их реализация позволит здесь и сейчас улучшить благосостояние граждан.

К примеру, повышение минимальной заработной платы коснется большинства работающих казахстанцев. «Мягкие» меры стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников повлияют на благополучие людей, занятых в частном секторе. Противодействию зарплатам «в конвертах» будет способствовать введение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса. Ежегодное, в течение четырех лет, 20-процентное повышение зарплат гражданских служащих коснется 600 тысяч казахстанцев, которые с одной стороны не могут воспользоваться льготами госслужащих, с другой – имеют зарплаты ниже рыночных. В свою очередь возможность перечисления части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в «Отбасы банк» научит казахстанцев эффективно распоряжаться своими пенсионными накоплениями и планировать покупку жилья.

Таким образом, Послание-2021 - это масштабный программный документ, в котором отражены как долгосрочные цели, так и приоритеты и акценты текущего периода», - написал Ерлан Карин.

По его мнению, укрепление общенационального единства и дальнейшие системные реформы стали стержневыми темами нынешнего обращения Президента.

«Как и в предыдущих Посланиях, Глава государства отдельный большой блок посвятил теме политических реформ. По сути, Президент представил новый, уже четвертый по счету пакет политических реформ. В частности, п оставлена задача законодательно закрепить норму об обязательном учете 30-процентной квоты для женщин и молодежи при распределении депутатских мандатов. Ранее это норма действовала только в отношении партийных списков. Теперь же речь идет чтобы данная квота соблюдалась и в распределении депутатских мандатов.

Глава государства также предложил расширить перечень квотируемых категорий граждан в избирательных списках партий, включив в квоту также людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, Президент поручил разработать эффективный механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности, обеспечить максимальную поддержку экономических и политических позиций женщин в обществе.

Вопросы защиты прав человека Президент также выделил в отдельный приоритет. В этом направлении государство должно сосредоточиться на дальнейшем совершенствовании уголовного процесса, масштабировании модели сервисной полиции, защите прав правозащитников, предотвращении и пресечении сексуальных преступлений против детей, противодействии распространению синтетических наркотиков.

Президент подчеркнул, что для реализации всех обозначенных в Послании инициатив и стратегических задач потребуется консолидация усилий госаппарата и общества. Поэтому общественный диалог будет развиваться на всех уровнях», - резюмировал Е. Карин.