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Ерлан Карин: У общества и власти – единое понимание перспектив развития страны

22 Ноября 2022, 12:09
Ерлан Карин: У общества и власти – единое понимание перспектив развития страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин сказал, что президентские выборы придали консолидации граждан качественно новый, содержательный характер, передает МИА «Казинформ».

«Состоявшиеся выборы Президента имеют особое значение для развития страны в плане консолидации общества, которое укреплялось на протяжении всего текущего года. Одобрение более 77% казахстанцев конституционной реформы на июньском референдуме стало демонстрацией поддержки гражданами текущих действий власти.

Уверенная победа Касым-Жомарта Токаева, набравшего по итогам голосования свыше 80% голосов, показало высокую степень поддержки гражданами как реализуемых, так и будущих, планируемых действий власти», - написал Ерлан Карин в своем Telegram-аккаунте.

Государственный советник РК отметил, что первый этап большого электорального цикла завершился успешно.

«Если референдум продемонстрировал выход общественной консолидации на новый уровень, то президентские выборы придали консолидации граждан качественно новый, содержательный характер. Выборы еще раз подтвердили, что сегодня у общества и власти – единое понимание перспектив развития страны.

В целом, можно констатировать, что первый этап большого электорального цикла завершился успешно. Следующий этап – парламентские и маслихатовские выборы.

В итоге, укрепив консолидацию общества и власти, сформировав устойчивую систему государственных институтов, наша страна обретает необходимый запас прочности и устойчивости в непростых условиях мировой турбулентности», - резюмировал он.

Внеочередные выборы Президента Республики Казахстан состоялись 20 ноября 2022 года. Сегодня ЦИК подвела окончательные итоги выборов Президента РК. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября.

Фото: akorda.kz


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