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Ерлан Карин: Туркестанскую речь Президента можно назвать идеологическим Посланием

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Июня 2023, 12:18
Ерлан Карин: Туркестанскую речь Президента можно назвать идеологическим Посланием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный советник Ерлан Карин выступил на Форуме депутатов маслихатов, организованном партией «Аманат». В работе Форума приняли участие депутаты маслихатов всех уровней, депутаты Парламента, члены Правительства, представители экспертного сообщества, передает МИА «Казинформ».

В своем выступлении Е.Карин рассказал о концептуальных месседжах выступления Главы государства на втором заседании Национального Курултая в Туркестане.

Государственный советник отметил, что Президент в своей Туркестанской речи изложил свое видение перспектив духовно-нравственного развития нашего общества в предстоящий период.

Е.Карин рассказал, что члены Курултая и эксперты, давая свои оценки Туркестанской речи Президента, говорили о том, что это выступление было очень объемным. По общему мнению, экспертов, Туркестанскую речь можно назвать идеологическим Посланием.

Государственный советник обозначил несколько концептуальных месседжах выступления Президента: логик реформ, общественная консолидация, новое качество нации, формирование новой системы ценностей, новая общенациональная повестка.

Также Ерлан Карин поделился видением места и роли маслихатов в реализации направлений президентской программы формирования нового качества нации.


Астана   Акимат   Маслихат   AMANAT  
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