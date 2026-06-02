Ерлан Карин: «Таза Қазақстан» стало частью новой общественной этики страны

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды по всей стране проходят экологические акции в рамках общенациональной кампании «Таза Қазақстан». Как отмечает Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, инициированный Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проект за два года трансформировался в широкое общественное движение, направленное на благоустройство, озеленение городов и сел, а также формирование экологической культуры населения, передает Kazinform.

Подчеркивается, что ценности «Таза Қазақстан» получили более высокий нормативный статус. В частности, в преамбуле обновленного Основного закона впервые прямо закреплена необходимость бережного отношения к природе. Среди базовых принципов деятельности государства также обозначены продвижение идей ответственного созидательного патриотизма и развитие высокой экологической культуры общества.

«Таза Қазақстан» наряду с принципом «Закон и Порядок» и программой «Адал Азамат» является важнейшим инструментом формирования новой общественной этики. Поэтому неслучайно практически во всех своих выступлениях Глава государства акцентирует внимание на важности продвижения и укоренения модели поведения, основанной на ответственности, сознательности, правовой дисциплинированности, а главное – патриотизма.

Ведь ответственный и созидательный патриотизм начинается с привычки каждого гражданина поддерживать чистоту и порядок вокруг, бережно относиться к природе, бороться с вандализмом.

Знаковым показателем является широкая поддержка обществом проекта «Таза Қазақстан». Только за первые два года по всей стране проведено 1,5 тыс. экологических мероприятий с участием около 6,5 млн человек, в первую очередь, молодежи. Неравнодушными гражданами собрано 2 млн тонн отходов и высажено порядка 5,5 млн деревьев.

В знак солидарности с проектом «Таза Қазақстан» доброй традицией уже стала высадка деревьев главами государств, известными артистами, спортсменами, посещающими нашу страну.

Как отмечает Ерлан Карин, Казахстан задает новый тренд, показывая, что общественную консолидацию можно выстроить не вокруг каких-то сложных и абстрактных идеологических конструкций, а на основе простых и понятных всем универсальных ценностей.

К примеру, недавно в Парламенте прозвучало предложение, чтобы все политические партии включили в свои программы и уставы принципы «Таза Қазақстан», которые по сути являются фундаментом идеологической модернизации.

Таким образом, проект «Таза Қазақстан» не только получил широкую общественную поддержку, но и постепенно, шаг за шагом становится частью нашего образа жизни.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 июня на совещании по развитию города Алатау, заявил, для Правительства и акимов реализация концепции «Таза Қазақстан» — конституционная обязанность.