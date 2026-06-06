Ерлан Карин: Решающую роль в продвижении казахстанских инициатив в ЮНЕСКО сыграла поддержка Президента

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось ежегодное заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, передает Kazinform.

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина в здании Хаба ООН в Алматы состоялось очередное заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

В мероприятии приняли участие руководители профильных государственных органов и главы национальных комитетов по программам ЮНЕСКО в Казахстане.

— Личное внимание и поддержка Президента Касым-Жомарта Токаева послужили значительному укреплению сотрудничества Казахстана с ЮНЕСКО и ИСЕСКО за последние годы. Благодаря этому были приняты положительные решения по включению новых номинаций от Казахстана в списки всемирного наследия, оказывается активная поддержка проводимых нашей страной масштабных международных проектов и мероприятий в культурно-гуманитарной сфере, — подчеркнул на открытии заседании Государственный советник Ерлан Карин.

На заседании Национальной комиссии были рассмотрели вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям, включая празднование 100-летних юбилеев оперного певца Ермека Серкебаева и режиссера Абдоллы Карсакбаева в штаб-квартире ЮНЕСКО, а также участие казахстанской делегации в 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Пусане, где будет рассматриваться казахстанская номинация «Подземные мечети Мангыстау».

Ранее в Алматы под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».