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    Ерлан Карин провел заседание комиссии по вопросам госсимволов и наград

    Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Ерлан Карин провел заседание комиссии по вопросам госсимволов и наград
    Фото: Акорда

    В ходе встречи обсуждались поручения Главы государства, связанные с разработкой единого подхода к формированию стандартов и перечня ведомственных наград.

    Также заслушан отчет заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой по популяризации и применению государственных символов.

    Ерлан Карин провел заседание комиссии по вопросам госсимволов и наград
    Фото: Акорда

    По итогам заседания Государственный советник дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование системы государственных символов, наград и геральдики.

    Ранее казахстанцам разъяснили правила размещения Государственного флага на балконах и фасадах домов.

    Акорда Госсоветник РК Госсимволы РК Поручения Президента Ерлан Карин
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор