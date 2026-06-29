Ерлан Карин провел заседание комиссии по вопросам госсимволов и наград

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи обсуждались поручения Главы государства, связанные с разработкой единого подхода к формированию стандартов и перечня ведомственных наград.

Также заслушан отчет заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой по популяризации и применению государственных символов.

Фото: Акорда

По итогам заседания Государственный советник дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование системы государственных символов, наград и геральдики.

Ранее казахстанцам разъяснили правила размещения Государственного флага на балконах и фасадах домов.