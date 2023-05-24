Ерлан Карин провел заседание Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На заседании рассмотрен ход реализации исследовательской, издательской и архивной работы Государственной комиссии.

В ходе мероприятия анонсированы планы по изданию в 2023 году очередного блока сборников материалов и документов, посвященных истории политических репрессий.

Также учеными и экспертами представлены результаты научных проектов, ориентированных на углубленное изучение и анализ материалов, связанных с тематикой политических репрессий периода 20-50-х годов XX столетия.

Кроме того, на заседании рассмотрен ход исполнения программы целевого финансирования, реализуемой в целях поддержки ученых и исследователей для организации изыскательской работы.