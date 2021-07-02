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    14:08, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Ерлан Карин провел в Мангистауской области совещание о ходе реализации президентских поручений

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин с рабочим визитом посетил Мангистаускую область. В ходе поездки Е. Карин провел ряд совещаний с местными исполнительными органами, в том числе о ходе реализации поручений Главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Были рассмотрены вопросы проведения вакцинации в регионе, организации национальной переписи населения, сдерживания цен на социально-значимые продукты и другие.

    Проведены встречи с лидерами общественного мнения, гражданскими активистами, творческой интеллигенцией, представителями Президентского молодежного кадрового резерва. На встречах были обсуждены актуальные вопросы развития Мангистауской области.

    В рамках рабочей поездки Е. Карин посетил город Жанаозен, Мунайлинский район, поселки Батыр и Кызылтобе, где провел ряд встреч и совещаний по вопросам социально-экономического развития населенных пунктов.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Мангистауская область
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