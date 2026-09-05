Ерлан Карин провел совещание по вопросам внутренней политики

В Акорде под председательством Вице-Президента Ерлана Карина прошло рабочее совещание по ключевым направлениям внутренней политики с участием руководителей структурных подразделений Администрации Президента, центральных государственных органов социального-культурного и информационного блоков, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

На совещании рассмотрен ход реализации инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на укрепление общественной консолидации, популяризацию конституционных ценностей и принципов.

Были рассмотрены практические меры по продвижению принципа «Закон и Порядок», реализации проекта «Таза Қазақстан», укоренению ценностей «Адал азамат».

Ерлан Карин подчеркнул, что содержательной основой работы госорганов во внутриполитической сфере является принятый Указом Главы государства концептуальный документ об основных принципах, ценностях и направлениях внутренней политики.

Данным документом определены приоритетные направления работы госаппарата: выстраивание открытого и постоянного общественного диалога, дальнейшее укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, проведение эффективной культурно-гуманитарной, молодежной, информационной госполитики.

По итогам совещания Ерлан Карин дал ответственным госорганам конкретные поручения, отметив, что совещания по реализации инициатив Главы государства в сфере внутренней политики будут проходить на регулярной основе.

Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ «О полномочиях Вице-Президента Республики Казахстан».