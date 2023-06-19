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Ерлан Карин провел совещание по реализации инициатив Президента на II заседании Национального курултая

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Июня 2023, 19:21
Ерлан Карин провел совещание по реализации инициатив Президента на II заседании Национального курултая Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин провел совещание по вопросам реализации инициатив, выдвинутых Главой государства на II заседании Национального курултая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ерлан Карин отметил, что инициативы и поручения Президента составляют своего рода «дорожную карту» развития духовной и культурной сферы в среднесрочной перспективе, и необходимо обеспечить их планомерную, последовательную, эффективную реализацию.

Государственный советник также поручил проанализировать идеи и предложения, выдвинутые членами Курултая в рамках обсуждения на трех секциях и на пленарном заседании, и по результатам анализа составить Единый план их рассмотрения.

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Акорда   Курултай   Ерлан Карин  
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