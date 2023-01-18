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Ерлан Карин провел очередное заседание госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

18 Января 2023, 18:19
Ерлан Карин провел очередное заседание госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин провел очередное заседание госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. На заседании рассмотрены основные итоги деятельности комиссии за 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Одним из ключевых результатов работы государственной комиссии стала подготовка 31 тома сборников материалов и документов, посвященных истории политических репрессий.

В ходе мероприятия проведена презентация многотомника с участием ее авторов - членов Государственной комиссии, видных ученых и экспертов.

Книги содержат ранее неизданные и неопубликованные архивные документы и материалы, связанные с историей различных категорий жертв политических репрессий 20-50-х годов XX столетия.

На заседании отмечено, что работа по изданию материалов государственной комиссии будет продолжена в текущем году в рамках единой серии.

Также руководителями заинтересованных госорганов были представлены результаты работ по рассекречиванию специальных и ведомственных архивных фондов, систематизации и оцифровке архивных материалов.

По итогам заседания даны поручения по приоритетным направлениям работы на 2023 год, направленные на продолжение научно-исследовательской деятельности и реабилитации граждан.


Фото: akorda.kz

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