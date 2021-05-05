Ерлан Карин прокомментировал законопроекты по реализации президентских пакетов политреформ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК Ерлан Карин прокомментировал рассмотренные сегодня в Мажилисе ключевые законопроекты по реализации президентских пакетов политических реформ, передает МИА «Казинформ».

«На пленарном заседании Мажилиса были рассмотрены ключевые законопроекты по реализации президентских пакетов политических реформ. В частности, в первом чтении депутатами поддержаны проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и сопутствующий проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов».

Ранее, 13 апреля т.г., в Комитете Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе состоялась презентация данных законопроектов. После по каждому из законопроектов состоялось 12 заседаний рабочей группы. В обсуждении законопроектов приняли участие члены Национального совета общественного доверия Марат Шибутов, Рахим Ошакбаев, Андрей Чеботарев, Марат Башимов, Эльдар Жумагазиев и другие», - написал в Telegram Ерлан Карин.

Указанные документы предусматривают внесение изменений в действующее законодательство в части проведения прямых выборов сельских акимов, снижения порогового уровня для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5% и введения графы «против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней, уточнил он.

«Для этого проектом Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» предполагается внесение поправок в действующее законодательство по установлению порядка назначения и проведения выборов сельских акимов, выдвижению и регистрации кандидатов, требованиям к кандидатам и другие.

В свою очередь проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов» предусматривает введение новелл в законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О государственной службе Республики Казахстан» и «О политических партиях».

В результате внесения этих изменений в действующее законодательство будет установлен общий порядок проведения прямых выборов сельских. В целом за 4 года планируется выбрать 2 345 акимов, среди них 836 акимов уже в 2021 году», - пояснил Е. Карин.

По его мнению, принятие данных норм будет способствовать развитию политической конкуренции и повышению политической активности граждан.

