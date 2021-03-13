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    14:34, 13 Март 2021 | GMT +6

    Ерлан Карин: Проект закона о запрете продажи земли иностранцам был подготовлен в максимально кратчайшие сроки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В повестке Национального совета общественного доверия с самых первых дней его работы вопросы земельных отношений занимали одно из центральных мест. Об этом высказался помощник Президента РК Ерлан Карин на своей странице в Telegram, передает МИА «Казинформ».

    Как отметил Ерлан Карин, 25 февраля 2021 года на пятом заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил законодательно закрепить запрет продажи и аренды сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным юридическим лицам. При этом Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость подготовки законопроекта в рамках законодательной инициативы Президента.

    «Сразу после заседания Нацсовета Администрацией Президента была начата соответствующая работа. Проект закона был подготовлен и согласован в максимально кратчайшие сроки. В результате вчера в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции РК специальным посланием Главы государства в Мажилис Парламента РК был направлен проект Закона РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам земельных отношений», предусматривающий введение запрета на продажу и аренду земли иностранцам. Стоит отметить, что в повестке Национального совета с самых первых дней его работы вопросы земельных отношений занимали одно из центральных мест. Поэтому символично, что решение Президента о запрете на продажу и аренду сельхозземель иностранцам было озвучено именно на площадке НСОД. Это еще раз показывает востребованность и эффективность данной диалоговой площадки», - поделился мнением Ерлан Карин.


    Теги:
    Президент Закон и право Земельный вопрос (законопроекты) Общество
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