Ерлан Карин: Проект закона о запрете продажи земли иностранцам был подготовлен в максимально кратчайшие сроки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В повестке Национального совета общественного доверия с самых первых дней его работы вопросы земельных отношений занимали одно из центральных мест. Об этом высказался помощник Президента РК Ерлан Карин на своей странице в Telegram, передает МИА «Казинформ».

Как отметил Ерлан Карин, 25 февраля 2021 года на пятом заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил законодательно закрепить запрет продажи и аренды сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным юридическим лицам. При этом Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость подготовки законопроекта в рамках законодательной инициативы Президента.

«Сразу после заседания Нацсовета Администрацией Президента была начата соответствующая работа. Проект закона был подготовлен и согласован в максимально кратчайшие сроки. В результате вчера в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции РК специальным посланием Главы государства в Мажилис Парламента РК был направлен проект Закона РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам земельных отношений», предусматривающий введение запрета на продажу и аренду земли иностранцам. Стоит отметить, что в повестке Национального совета с самых первых дней его работы вопросы земельных отношений занимали одно из центральных мест. Поэтому символично, что решение Президента о запрете на продажу и аренду сельхозземель иностранцам было озвучено именно на площадке НСОД. Это еще раз показывает востребованность и эффективность данной диалоговой площадки», - поделился мнением Ерлан Карин.