Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин принял участие в V Республиканском форуме имамов «Имам – ізгі қоғам жаршысы», на котором зачитал поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Если мы хотим улучшить качество нации, мы должны уделять особое внимание духовной сфере. Муфтият активно участвует в этой ответственной и важной для страны работе. Наши имамы вносят свой вклад в повышение религиозной грамотности граждан, нравственное воспитание подрастающего поколения и защиту его от влияния чуждых течений», – говорится в поздравлении Главы государства.

Ерлан Карин рассказал на форуме о значении религии и традиций в обществе.

В завершение выступления Ерлан Карин отметив, что укрепление единства и сплоченности народа является важной миссией, призвал всех священнослужителей к совместному выполнению общей задачи.