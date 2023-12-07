Ерлан Карин: Президентский курс направлен на кардинальную модернизацию Казахстана

В своей статье Ерлан Карин подводит некоторые итоги развития Казахстана за прошедший год.

В частности, Государственный советник отметил:

– Президент Касым-Жомарт Токаев неуклонно проводит курс, направленный на кардинальную модернизацию Казахстана. 2023 год не был исключением и для Казахстана он прошел под знаком реформ. Логика президентских реформ в политике и экономике заключается в их синхронности. Каждая реформа, новая инициатива дополняют друг друга, носят системный характер. И в целом, все направления президентского курса – политика, экономика и идеология – все вместе, образуют единую программу модернизации страны. Важной особенностью процесса реформирования является поддержка обществом курса реформ. Этому способствует Концепция «слышащего государства». Её Касым-Жомарт Токаев сформулировал еще в 2019 году, в самом начале своего президентства. Главный принцип заключается в том, чтобы по всем ключевым вопросам развития страны принимать взвешенные консолидированные решения с учетом общественного мнения. Это сформировало новую модель взаимодействия власти и общества – через диалог и консенсус.