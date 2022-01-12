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    15:18, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Ерлан Карин: Президентская повестка содержит призыв ко всем принять участие в построении Нового Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале высказался о новом курсе, который был задан выступлением Президента РК Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса, передает МИА «Казинформ».

    В чем заключается ключевой посыл вчерашнего выступления Главы государства?

    Прежде всего, речь Президента символизирует завершение острой фазы борьбы с террористами.

    Ранее в своих обращениях к нации Глава государства информировал людей обо всех действиях по отражению террористической агрессии и стабилизации ситуации. Нынешним обращением власть в лице Президента не просто окончательно вернула инициативу в свои руки, но и задала новую повестку. Для граждан, общества и элиты было обозначено видение завтрашнего дня.

    Президентская повестка призвана вдохновить общество, дать надежду, оптимизм и задать конструктивную линию по решению наболевших проблем. Она содержит призыв ко всем принять участие в большом созидательном процессе – построении Нового Казахстана. Данный курс предполагает единение и консолидацию всех здравых общественно-политических сил для движения вперед.

    Что означает Новый Казахстан?Это не только обновление госаппарата, как упрощенно представляют некоторые эксперты. Это, в первую очередь, перезагрузка общественных ценностей. Неприятие радикализма, крайних взглядов и действий, укрепление созидательного мотива. Преодоление всевозможных разломов в обществе. Это также означает продолжение поэтапных и системных реформ. Гуманитарное измерение госполитики и ставка на человеческий капитал.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Ерлан Карин
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