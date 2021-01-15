Ерлан Карин: Президент выдвинул уже третий пакет политических реформ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые инициативы Главы государства представляют собой серьезный и объемный пакет политических реформ. Об этом на своей странице в Facebook написал Помощник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Глава государства на открытии первой сессии Мажилиса VII созыва озвучил целый ряд новых политических инициатив, тем самым системно и последовательно реализуя заявленный курс на политическую модернизацию.

Это уже третий президентский пакет политических реформ. Он разработан при участии гражданского общества, экспертов, членов НСОД. В нем также учтены предложения политических партий», - отметил Ерлан Карин.

По его словам, первый пакет был представлен на заседании НСОД 20 декабря 2019 года. Все его новеллы уже реализованы на практике. Вдвое снижен регистрационный барьер для создания партий. Введена 30-процентная квота для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. Действие этой нормы мы все увидели по итогам прошедшей избирательной кампании.

Кроме того, был введен институт парламентской оппозиции. Инициированы декриминализация статьи 130 и гуманизация 174-й статьи Уголовного кодекса. Принят абсолютно закон о митингах. Казахстан присоединился ко Второму Факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах, в результате чего в стране была отменена смертная казнь.

Второй пакет политреформ был выдвинут Главой государства 1 сентября 2020 года в Послании народу Казахстана. В нем Президент заявил о переходе к прямым выборам сельских акимов с 2021 года. Было поручено разработать Концепцию развития местного самоуправления и закон «Об общественном контроле», а также создать единый институт онлайн-петиций.

Особое внимание в рамках второго пакета реформ Касым-Жомарт Токаев уделил правам человека. В этих целях Глава государства указал на необходимость совершенствования законодательства по борьбе с пытками, торговле людьми, защите граждан (особенно детей) от кибербуллинга. Была поставлена задача присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений.

«Новые инициативы Президента имеют большое значение с точки зрения дальнейшего институционального развития политической системы Казахстана и совершенствования системы по защите прав человека.

В частности, Глава государства предложил снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%. Благодаря этой норме усилится политическая конкуренция, многие партии увеличат свои шансы пройти в Парламент. Она также позволит учесть мнение максимально широких слоев населения при выработке государственной политики.

Введение графы «против всех» на выборах всех уровней даст избирателям легитимный инструмент для выражения альтернативной позиции», - подчеркнул Помощник Президента РК Ерлан Карин.

Он отдельно отметил то, что в рамках своего выступления Касым-Жомарт Токаев впервые обозначил перспективу выборности районных акимов.

Как и ранее Глава государства важным приоритетом назвал защиту прав человека. В этом контексте он указал на необходимость принятия отдельного закона об омбудсмене, который упорядочит его деятельность в различных сферах. Кроме того, Президент поручил укрепить аппарат Уполномоченного по правам человека, вплоть до создания его региональных представительств.

«Таким образом новые инициативы Главы государства представляют собой серьезный и объемный пакет политических реформ. Его реализация станет важным шагом в укреплении системы защиты прав человека, расширении гражданского участия, развитии парламентаризма и многопартийности, дальнейшей демократизации страны.

Политическая модернизация – один из ключевых пунктов долгосрочной повестки государства. Президент уделяет этому вопросу первостепенное внимание. Поэтому проработка последующих реформ продолжится в рамках деятельности Национального совета общественного доверия», - считает Ерлан Карин.