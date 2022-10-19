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    16:23, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Ерлан Карин: Президент выдвигает для обсуждения новые концепты и новые идеологемы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвигает для обсуждения новые концепты и новые идеологемы. Об этом заявил Государственный советник РК Ерлан Карин, выступая на экспертном форуме «Политическая трансформация Казахстана: тенденции и перспективы», передает МИА «Казинформ».

    «Необходимо продвижение новой этики и новых ценностей. Не случайно Президент в своих поездках по регионам акцентирует на этом внимание, пропагандирует культ труда, важность знаний, ценность взаимовыручки и солидарности. Президент также сформировал новый подход к национальной идентичности, главным символом которого является наш бирюзовый паспорт. В словах Президента о бирюзовом паспорте содержится патриотическая отсылка к гражданской идентичности. Глава государства выдвигает для обсуждения новые концепты и новые идеологемы. И это своего рода приглашение для всего интеллектуального класса к «мозговому штурму», в котором мы все должны принять участие», - сказал Ерлан Карин.

    По словам Госсоветника, у нас уже реализовывались такие программы, как «Мәдени мұра», «Рухани жаңғыру» и другие.

    «Они сыграли свою роль в сохранении культурного наследия, развитии духовности, исторического сознания. КИСИ с лета занимается вопросами базовой матрицы общественных ценностей. И было бы правильно, чтобы эта масштабная работа стала общим проектом ведущих экспертов в области философии, политологии, социологии, истории и культурологии», - подчеркнул Е.Карин.


    Теги:
    Ерлан Карин Президент Казахстана Госсоветник РК Мнения
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