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Ерлан Карин: Президент подписал знаковые документы в сфере защиты прав человека

29 Декабря 2021 20:53
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Ерлан Карин: Президент подписал знаковые документы в сфере защиты прав человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Глава государства подписал два знаковых документа в сфере защиты прав человек. Первый из них Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни» и второй – Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», отметил советник Президента РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

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«Данные законы являются ключевыми документами в масштабном пакете политических реформ Президента. В частности, о необходимости гармонизации норм Уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах было сказано в президентском Послании в сентябре этого года.

Однако, в ходе обсуждения законопроекта, предусматривающего эти изменения, между представителями государственных органов и правозащитниками возникла дискуссия. В результате рассмотрев позиции двух сторон на шестом заседании Национального совета общественного доверия Президент подчеркнул, что отмена смертной казни должна быть принята без каких-либо оговорок, тем самым поддержав позицию правозащитников по этому вопросу.

В свою очередь инициатива о разработке отдельного закона об Уполномоченном по правам человека была озвучена Касым-Жомартом Токаевым в январе этого года на открытии первой сессии Парламента РК VII созыва. Этот закон впервые четко определяет правовой статус и значительно расширяет полномочия Омбудсмена по правам человека.

Таким образом, принятие данных законов свидетельствует о последовательности президентского курса в сфере защиты прав человека и политической модернизации.

Кроме того, подписание этих документов в очередной раз демонстрирует эффективность диалога между представителями общественности и институтами власти. Так, стоит отметить, что отдельные нормы Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» неоднократно обсуждались общественниками и правозащитниками на площадке Национального совета общественного доверия», - написал Ерлан Карин.


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#Права человека   #Общество  
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