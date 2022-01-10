Ерлан Карин: Президент давал четкие инструкции и взял инициативу в свои руки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин рассказал, как действовал Глава государства для решения всех вопросов по борьбе с терроризмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь большую роль сыграл сам Президент, потому что Президент принимал точечные решения по использованию силовых структур, давал четкие действия, инструкции для государственных органов и взял инициативу в свои руки, даже в информационном поле. Практически каждый день он выходил с обращениями, где достаточно подробно, четко излагал, говорил при этом все простым языком», - заявил Ерлан Карин во время интервью телеканалу «Хабар 24».

По словам государственного секретаря, обращения Главы государства, Ерлан Карин слушал с гражданами.

«Помню даже один момент, когда мы все собрались: рядовой полицейский, рядовые жители… у экрана телевизора все с замиранием слушали. Я смотрел на людей, я видел, как в них проявлялась уверенность. Вместе со словами Президента у них появлялась уверенность…Без пафоса говорю… Я говорю об ощущениях людей. Слова внушали достаточную уверенность, помимо уверенности Президент говорил о неких действиях, решениях. Это говорит, что у него есть план действий. Это и есть государство, это есть власть. Думаю, что в сознании наших граждан утвердилась новое понимание, значение нашей государственности в целом. Государство - это мы, сплоченные граждане», - считает Ерлан Карин.

Ранее Ерлан Карин заявил, что в отношении Казахстана был применен весь арсенал приемов подрыва ситуации с целью разрушения целостности государства.