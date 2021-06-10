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    23:12, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Ерлан Карин: Права человека окончательно оформлены как один из базовых приоритетов госполитики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О важности нового Указа Президента «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» написал помощник Президента Республики Казахстан по политическим вопросам Ерлан Карин в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня Президент подписал очень важный документ – Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». Для реализации положений Указа Правительству поручено принять план первоочередных мер.

    Сегодняшний Указ, усиливая фокус государства на правозащитных вопросах, является продолжением президентского курса по политической модернизации и либерализации. Ранее Президент затрагивал правозащитную проблематику в ходе второго заседания Национального совета общественного доверия (20 декабря 2019 года), в результате чего в Казахстане была отменена смертная казнь. Правозащитная тематика шла отдельным блоком и в прошлогоднем Послании Главы государства (1 сентября 2020 года). В частности, им было поручено принять комплексные меры по защите граждан, особенно детей, от кибербуллинга, борьбе с торговлей людьми и пытками. Далее уже на пятом заседании НСОД (25 февраля 2021 года) Президент предложил новый пакет мер, направленный на обеспечение прав человека в пенитенциарных учреждениях, защиту прав женщин.

    Таким образом, значимость данного Указа состоит в том, что с его принятием правозащитная тематика окончательно оформляется как один из базовых приоритетов государственной политики. Реализация всех положений, закрепленных в сегодняшнем «Июньском Указе», обеспечит комплексную модернизацию правозащитной сферы, станет нашим очередным шагом к построению справедливого и прогрессивного государства», - написал Ерлан Карин.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Правительство РК Права человека Политика
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