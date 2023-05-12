Ерлан Карин поручил усилить контроль за работой в области пропаганды и применения госсимволов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как известно, Глава государства на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана поставил вопрос о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны. В свете этого члены Комиссии обсудили подходы по организации такой работы.

Кроме того, заслушаны отчеты акиматов Атырауской и Западно-Казахстанской областей по пропаганде, применению и использованию государственных символов.

Также в ходе заседания высказаны замечания отдельным регионам, в которых имели место факты ненадлежащего использования государственных символов.

Наряду с этим, уполномоченному органу рекомендовано проведение соответствующей работы с организациями, занимающимися изготовлением государственных символов, с целью соблюдения ими утвержденных стандартов.

В завершение совещания Ерлан Карин дал ряд поручений госорганам по усилению контроля за работой в области пропаганды и применения государственных символов.