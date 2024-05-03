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    20:05, 02 Май 2024 | GMT +6

    Ерлан Карин прокомментировал одобренный Мажилисом законопроект по борьбе с наркотиками

    Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    В Парламенте РК рассмотрен очередной законопроект в рамках реализации инициатив Национального курултая. Об этом на своей странице в Telegram-канал написал Государственный советник РК Ерлан Карин, передает агентство Kazinform.

    - Напомню, в своей Атырауской речи Глава государства предложил максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям. И сегодня Мажилис в первом чтении одобрил инициированный депутатами проект закона по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Законопроектом усиливается уголовная ответственность за организацию производства и сбыта наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы. Также вводится уголовная ответственность за незаконный оборот компонентов синтетических наркотиков, что позволит более эффективно выявлять и пресекать деятельность подпольных нарколабораторий. Отмечу, что в прошлом году Правительством был принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, нацеленный в первую очередь на профилактику наркомании и снижение числа наркозависимых в стране, - написал на своей странице Ерлан Карин.

    Теги:
    Курултай Госсоветник РК Ерлан Карин
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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