Ерлан Карин прокомментировал одобренный Мажилисом законопроект по борьбе с наркотиками

- Напомню, в своей Атырауской речи Глава государства предложил максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям. И сегодня Мажилис в первом чтении одобрил инициированный депутатами проект закона по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Законопроектом усиливается уголовная ответственность за организацию производства и сбыта наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы. Также вводится уголовная ответственность за незаконный оборот компонентов синтетических наркотиков, что позволит более эффективно выявлять и пресекать деятельность подпольных нарколабораторий. Отмечу, что в прошлом году Правительством был принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, нацеленный в первую очередь на профилактику наркомании и снижение числа наркозависимых в стране, - написал на своей странице Ерлан Карин.