Ерлан Карин подчеркнул неизменность формулы государственного строительства

- Сегодня состоялось первое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе с участием Главы государства. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении подчеркнул, что реформа Парламента не сводится к механическому упразднению Сената, а направлена на дальнейшую модернизацию политической системы страны, - написал Ерлан Карин на своей странице в Тelegram.

Наша главная формула государственного строительства «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство» остается неизменной, подчеркнул он.

Реализация Парламентской реформы потребует внесения изменений и дополнений в около 40 статей Конституции. Также потребуется внести изменения в порядка 10 Конституционных законов и 50 кодексов и законов.