    14:45, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ерлан Карин подчеркнул неизменность формулы государственного строительства

    Государственный советник Ерлан Карин прокомментировал итоги первого заседания Рабочей группы по Парламентской реформе с участием Главы государства, передает агенство Kazinform.

    Государственный советник Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    - Сегодня состоялось первое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе с участием Главы государства. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении подчеркнул, что реформа Парламента не сводится к механическому упразднению Сената, а направлена на дальнейшую модернизацию политической системы страны, - написал Ерлан Карин на своей странице в Тelegram.

    Наша главная формула государственного строительства «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство» остается неизменной, подчеркнул он. 

    Реализация Парламентской реформы потребует внесения изменений и дополнений в около 40 статей Конституции. Также потребуется внести изменения в порядка 10 Конституционных законов и 50 кодексов и законов. 

     - Задачей Рабочей группы является выработка предложений по парламентской реформе, на основании которых будет сформирован проект поправок в Конституцию для последующего вынесения на республиканский референдум.  И, как заметил Глава государства, по сути масштаб предстоящих изменений и дополнений сопоставим с принятием новой Конституции, - отметил Ерлан Карин.

    Теги:
    Парламент Реформы Токаева Ерлан Карин
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
