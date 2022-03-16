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    15:02, 16 Март 2022 | GMT +6

    Ерлан Карин: Переход на смешанную избирательную систему - серьезный шаг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин прокомментировал Послание Президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Переход на смешанную избирательную систему - это достаточно серьезный шаг. Речь шла о том, что Парламент будет 70 на 30, мы перейдем на смешанную избирательную систему. В регионах на областном уровне смешанная система будет внедрена на уровне 50 на 50, а в районных и городских - полностью мажоритарная. Это даст возможность беспартийным кандидатам активно участвовать в политической жизни. Все эти меры взаимосвязаны. Сегодня речь касалась не только упрощений процедуры регистрации политических партий, а если взаимосвязывать сегодняшние инициативы с ранее реализованными - понятно, что все это в совокупности даст очень хороший импульс в развитии», - сказал Ерлан Карин после выступления Главы государства в Мажилисе.

    Также Ерлан Карин прокомментировал создание новых областей в стране.

    «Мы же должны понимать, что будут создаваться области с учетом распределения экономических, демократических ресурсов. Нужно понимать, что это в какой-то степени даст толчок развитию и региональной экономики», - считает государственный секретарь.

    Напомним, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил изменить избирательную систему депутатского корпуса.

    «Мною принимается решение перейти к более гармоничной и смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан», - заявлял ранее Глава государства.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Мнения Послание Президента РК-2022 Астана Реформы Токаева Главная Политика Ерлан Карин
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