Ерлан Карин: Пандемия не остановила процессы реформ в Казахстане

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстан, столкнувшись с мощным стресс-тестом в виде пандемии коронавируса, сумел минимизировать негативное воздействие этих событий. Такое мнение озвучил помощник Президента РК, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин в ходе встречи в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» в Казани, передает МИА «Казинформ».

Несмотря на борьбу с коронавирусной инфекцией, за прошлый год был полностью реализован первый пакет политических реформ Касым-Жомарта Токаева, который был озвучен им в декабре 2019 года на заседании Национального совета общественного доверия, отметил спикер.

«В частности, в рамках первого пакета политреформ был разработан и принят абсолютно новый закон о митингах. Реформы коснулись также законодательства о выборах, партиях, Парламенте и других направлений, к которым относится снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тысяч до 20 тысяч человек, введение 30% квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках, введение института парламентской оппозиции. Кроме того, был подписан Закон РК «О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену сметной казни». Более того, курс на реформирование политический системы был усилен инициативами второго и третьего президентских пакетов политических реформ. В результате уже на вторую половину этого года в стране запланировано проведение прямых выборов сельских округов», - сообщил помощник Президента РК.

В течение 2020 года были произведены важные изменения в системе государственного планирования и управления. Создано Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту, в его подчинение вошел Комитет по статистике. Также в системе госпланирования был осуществлен переход от государственных программ к национальным проектам. По словам Ерлана Карина, в определенных направлениях ситуация с пандемией даже ускорила процесс проведение реформ.

Так, в мае прошлого года состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия, которое было посвящено вопросам развития образования и здравоохранения.

«Несмотря на то, что пандемия коронавируса вынудила во многих случаях руководство стран региона перейти на дистанционный формат взаимодействия, это почти не сказалось на регулярности и качестве сотрудничества. В ряде случаев взаимодействие на площадках ЕАЭС, ШОС и других объединений было усилено, в том числе и в координации мер борьбы с коронавирусом. Среди таких мер стоит отметить создание «зеленого коридора» для импорта критически важных товаров, введение беспошлинного режима ввоза на территорию ЕАЭС отдельных компонентов и материалов для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинских препаратов и прочего», - подчеркнул спикер.

Как отметил помощник Президента РК, по мере смягчения ограничительных мер оперативно возобновлялись авиасообщения между странами. Эффективное взаимодействие позволило Казахстану и России достигнуть договоренности по поставке вакцины. Так, с 1 февраля в Казахстане началось поэтапное вакцинирование населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V». На базе Карагандинского фармацевтического комплекса налажено производство российской вакцины.

«В настоящее время у казахстанцев есть возможность на выбор привиться казахстанской вакциной QazVac, российской «Спутник V» или арабской Hayat-Vax, произведенной по китайской технологии. Кроме пандемийной повестки в течение года шла работа по реализации и других направлений. Так, в конце 2020 года на Высшем Евразийском экономическом совете были утверждены стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые станут ориентиром для совместного взаимодействия на ближайшие 5 лет», - отметил Ерлан Карин.

Также в ходе встречи в рамках международного дискуссионного клуба помощник Президента РК, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин рассказал о казахстанской стратегии в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в татарстанской столице начала работу Центральноазиатская конференция международного клуба «Валдай». Экспертные обсуждения на площадке форума позволят определить вектор развития евразийской и мировой политики в ближайшие годы, отмечают организаторы.

Фото: valdaiclub.com