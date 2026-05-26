Ерлан Карин ознакомился с ходом подготовки многотомного издания по истории Казахстана

Государственный советник Ерлан Карин провел совещание, на котором рассмотрели ход подготовки многотомного академического издания по истории Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В работе совещания приняли участие заместитель председателя редакционной коллегии, директор Национального музея Берик Абдыгалиулы, члены редколлегии: генеральный директор Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов, исполнительный директор фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы, а также заместитель председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования Жайык Тохтаров.

— Государственному советнику было доложено о текущей работе по предпечатной подготовке шести томов академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», рукописи которых были рассмотрены и утверждены на прошедших девяти заседаниях редакционной коллегии, — отметили в Акорде.

В ходе совещания были обсуждены рабочие вопросы по подготовке очередного заседания редакционной коллегии, запланированного на начало июня, на котором будет рассмотрен заключительный седьмой том академического издания, посвященный периоду Независимого Казахстана.

