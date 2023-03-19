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Ерлан Карин отдал свой голос на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Марта 2023, 07:31
Ерлан Карин отдал свой голос на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин отдал свой голос на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Карин проголосовал на избирательном участке №111. Ожидается, что здесь сегодня проголосуют 2744 избирателей.

«Все выборы имеют важное значение, поскольку тем самым избиратели, простые граждане получают возможность принимать участие в процессе принятия решений, влиять на принимаемые решения. Нынешние выборы тем более имеют очень важное значение, поскольку они проходят по новым правилам. У нас не просто избирается Парламент по новым правилам, по новым нормам. У нас избирается Парламент с новыми полномочиями. Поэтому эти выборы имеют большое значение», - сказал Ерлан Карин.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

19 января этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов, 29 из которых избираются по одномандатным территориальным округам.


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