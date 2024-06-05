— Идеологическая платформа страны на новом этапе развития сформулирована Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его программной речи в марте, на третьем заседании Национального курултая в Атырау. В основе данной идеологии лежит такое универсальное понятие, как «Справедливость». Соответственно ключевой идеологемой проводимого государственного курса является «Справедливый Казахстан».

«Справедливый Казахстан» — это одновременно стержень государственной идеологии и цель государственной политики, а также образ будущего для общест­венного сознания. Идея «Справедливого Казахстана» возникла не вчера и не в последние 2–3 года, как может показаться. На основополагающие принципы справедливости Касым-Жомарт Токаев ориентируется с первых дней своего президентства.

Еще в своей первой речи при вступлении в должность Президента Касым-Жомарт Токаев сказал: «В этот важный момент развития нашего государства все общество должно сплотиться вокруг идеи дальнейшего строи­тельства процветающего, демократического, справедливого Казахстана», — написал Ерлан Карин.