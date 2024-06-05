Ерлан Карин: Справедливый Казахстан — это цель госполитики и образ будущего
Государственный советник РК Ерлан Карин в своей статье «Консолидация и развитие» рассказал о сути «Справедливого Казахстана», передает агентство Kazinform.
По его мнению, информационные повестки всегда быстро сменяют друг друга. Так, в центре дискуссии были политреформы, выборы, кадровые назначения, противодействие семейному насилию, борьба с паводками. Вместе с тем, продолжается большая работа по продвижению основного курса госполитики.
— Идеологическая платформа страны на новом этапе развития сформулирована Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его программной речи в марте, на третьем заседании Национального курултая в Атырау. В основе данной идеологии лежит такое универсальное понятие, как «Справедливость». Соответственно ключевой идеологемой проводимого государственного курса является «Справедливый Казахстан».
«Справедливый Казахстан» — это одновременно стержень государственной идеологии и цель государственной политики, а также образ будущего для общественного сознания. Идея «Справедливого Казахстана» возникла не вчера и не в последние 2–3 года, как может показаться. На основополагающие принципы справедливости Касым-Жомарт Токаев ориентируется с первых дней своего президентства.
Еще в своей первой речи при вступлении в должность Президента Касым-Жомарт Токаев сказал: «В этот важный момент развития нашего государства все общество должно сплотиться вокруг идеи дальнейшего строительства процветающего, демократического, справедливого Казахстана», — написал Ерлан Карин.
После трагических январских событий идея построения справедливого государства быстро снискала востребованность как в политических кругах, так и среди населения.
— В этом смысле «Справедливый Казахстан» стал консолидирующей идеей. Здесь стоит отдельно уточнить смысловое значение терминов «справедливость» и «справедливое государство». Справедливость — это совсем не всеобщая уравниловка. Справедливость — это, прежде всего, равное распределение прав и ответственности. Именно такая интерпретация и осмысление понятия «справедливость» является сквозной темой всех направлений реформ.
Поэтому идея справедливости легла в основу многих конкретных государственных решений за последние годы. Например, в рамках конституционной реформы 2022 года в Основном законе было закреплено право собственности народа на землю и ее недра, животный и растительный мир, другие природные ресурсы. На практике этот принцип реализован через программу «Нацфонд — детям», согласно которой теперь половина от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда распределяется на специальные накопительные счета детей, — пояснил он.
В качестве примеров были упомянуты возвращение в страну незаконно полученных активов на общую сумму свыше 1 трлн тенге, возврат в государственную собственность более 5 млн га неиспользуемых земель, а также создание общественного фонда «Қазақстан халқына» и ежегодное перечисление на его счета не менее 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Казына».
— Другими словами, Справедливый Казахстан — это не искусственный конструкт власти, как некоторые могут опрометчиво предположить, а идейный стержень стратегического курса Президента. Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что свою главную миссию видит в построении Справедливого Казахстана. Весь комплекс системных реформ в политической, экономической и социокультурной сферах ориентирован в первую очередь на достижение данной стратегической цели. Именно в этом заключается глубинный замысел Президента по кардинальной и синхронной модернизации нашей страны, — заключил Госсоветник РК.
Напомним, «Казахстанская правда» опубликовала статью Государственного советника РК Ерлана Карина «Консолидация и развитие», в которой он рассказал о концептуальных основах политического курса Президента Касым-Жомарта Токаева.