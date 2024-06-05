РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:40, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Ерлан Карин: Справедливый Казахстан — это цель госполитики и образ будущего

    госсоветник
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Государственный советник РК Ерлан Карин в своей статье «Консолидация и развитие» рассказал о сути «Справедливого Казахстана», передает агентство Kazinform.

    По его мнению, информационные повестки всегда быстро сменяют друг друга. Так, в центре дискуссии были политреформы, выборы, кадровые назначения,  противодействие семейному насилию, борьба с паводками. Вместе с тем, продолжается большая работа по продвижению основного курса госполитики.

    — Идеологическая платформа страны на новом этапе развития сформулирована Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его программной речи в марте, на третьем заседании Национального курултая в Атырау. В основе данной идеологии лежит такое универсальное понятие, как «Справедливость». Соответственно ключевой идеологемой проводимого государственного курса является «Справедливый Казахстан».

    «Справедливый Казахстан» — это одновременно стержень государственной идеологии и цель государственной политики, а также образ будущего для общест­венного сознания. Идея «Справедливого Казахстана» возникла не вчера и не в последние 2–3 года, как может показаться. На основополагающие принципы справедливости Касым-Жомарт Токаев ориентируется с первых дней своего президентства.

    Еще в своей первой речи при вступлении в должность Президента Касым-Жомарт Токаев сказал: «В этот важный момент развития нашего государства все общество должно сплотиться вокруг идеи дальнейшего строи­тельства процветающего, демократического, справедливого Казахстана», — написал Ерлан Карин.

    После трагических январских событий идея построения справедливого государства быстро снискала востребованность как в политических кругах, так и среди населения.

    — В этом смысле «Справедливый Казахстан» стал консолидирующей идеей. Здесь стоит отдельно уточнить смысловое значение терминов «справедливость» и «справедливое государство». Справедливость — это совсем не всеобщая уравниловка. Справедливость — это, прежде всего, равное распределение прав и ответственности. Именно такая интерпретация и осмысление понятия «справедливость» является сквозной темой всех направлений реформ.

    Поэтому идея справедливости легла в основу многих конкретных государственных решений за последние годы. Например, в рамках конституционной реформы 2022 года в Основном законе было закреплено право собственности народа на землю и ее недра, животный и растительный мир, другие природные ресурсы. На практике этот принцип реализован через программу «Нацфонд — детям», согласно которой теперь половина от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда распределяется на специальные накопительные счета детей, — пояснил он.

    В качестве примеров были упомянуты возвращение в страну незаконно полученных активов на общую сумму свыше 1 трлн тенге, возврат в государственную собственность более 5 млн га неиспользуемых земель, а также создание общественного фонда «Қазақстан халқына» и ежегодное перечисление на его счета не менее 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Казына».

    — Другими словами, Справедливый Казахстан — это не искусственный конструкт власти, как некоторые могут опрометчиво предположить, а идейный стержень стратегического курса Президента. Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что свою главную миссию видит в построении Справедливого Казахстана. Весь комплекс системных реформ в политической, экономической и социокультурной сферах ориентирован в первую очередь на достижение данной стратегической цели. Именно в этом заключается глубинный замысел Президента по кардинальной и синхронной модернизации нашей страны, — заключил Госсоветник РК.

    Напомним, «Казахстанская правда» опубликовала статью Государственного советника РК Ерлана Карина «Консолидация и развитие», в которой он рассказал о концептуальных основах политического курса Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Теги:
    Справедливый Казахстан Казахстан Госсоветник РК Токаев Касым-Жомарт Политика Ерлан Карин
    Сайра Амантаева
    Автор
    Сайра Амантаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!