Ерлан Карин – о Послании Президента: Беспрецедентные по масштабу преобразования реализованы менее чем за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане менее чем за год реализованы беспрецедентные по масштабу преобразования в государственной и общественной жизни, заявил Государственный советник РК Ерлан Карин. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Год назад Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании представил комплексную программу реформ. В результате в стране менее чем за год были реализованы беспрецедентные по масштабу преобразования в государственной и общественной жизни. Во-первых, впервые с 1995 года состоялся общенациональный референдум, на котором граждане поддержали конституционную реформу. Поправки затронули 8 из 9 разделов, 33 из 98 статей Конституции – фактически поменялась треть Основного закона страны. В дальнейшем были внесены поправки в 7 конституционных законов, 15 кодексов и 29 законов. Во-вторых, осуществлены новые политические реформы. Введен однократный семилетний срок президентства. Изменен порядок формирования и усилены полномочия Парламента и маслихатов. Начал свою работу Конституционный Суд, срок полномочий судей которого дольше чем у Президента и депутатов Парламента. Упрощена процедура регистрации политических партий, благодаря чему зарегистрированы две новые партии», - написал Ерлан Карин в Telegram.

По его словам, таким образом была сформирована новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти.

«В-третьих, завершается процесс системной перезагрузки ключевых государственных институтов. Состоялись выборы Президента, депутатов Сената. 19 марта по новой смешанной системе (партийным спискам и одномандатным округам) будут избраны депутаты Мажилиса и маслихатов. В-четвертых, проведена реформа административно-территориального устройства страны. Созданы три новые области – Абай, Жетісу, Ұлытау, а центр Алматинской области перенесен в г. Қонаев. В-пятых, продолжилось формирование новой модели конструктивного партнерства государства и гражданского общества. Ее ключевым элементом стал Ұлттық құрылтай, первое заседание которого прошло в Улытау, а второе состоится в Туркестане. Самое главное – реформы Главы государства положили начало обновлению системы общественных ценностей, пробудили гражданскую активность и способствовали вовлечению граждан в процесс кардинальной трансформации страны», - резюмировал Ерлан Карин.