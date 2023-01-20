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Ерлан Карин назвал 10 главных новшеств предстоящих выборов депутатов Мажилиса

20 Января 2023, 15:46
Ерлан Карин назвал 10 главных новшеств предстоящих выборов депутатов Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин назвал десять главных новшеств предстоящих выборов депутатов Мажилиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

Десять главных новшеств предстоящих выборов:
1. Впервые с 2004 года кандидаты в Мажилис будут избираться по одномандатным округам (29 из 98 депутатов);
2. Появилась возможность выдвигаться не только от партий и НПО, но и путем самовыдвижения;
3. Выборы хоть и внеочередные, но были анонсированы за полгода;
4. Порог для прохождения партий снижен с 7 до 5%;
5. 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в партийных списках будет действовать и при распределении мандатов;
6. В новом составе Мажилиса не будет квоты АНК;
7. Впервые в бюллетенях на выборах в Мажилис и в маслихаты будет графа «против всех»;
8. В выборах имеют право участвовать 7 политических партий, две из которых зарегистрированы после вступления в силу новых норм закона о партиях;
9. Областные территориальные избирательные комиссии теперь работают на профессиональной основе;
10. Избиратели будут голосовать по пяти бюллетеням (в городах республиканского значения – по четырем бюллетеням).

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.


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