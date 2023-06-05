РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:17, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Ерлан Карин: Казахстан задал новую повестку

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кардинальные политические реформы, осуществленные в Казахстане за короткий период, стали уникальным явлением в нашем регионе. Об этом заявил Государственный советник РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

    «Год назад граждане Казахстана большинством в 77,18% одобрили на республиканском референдуме законопроект по изменению Конституции страны. Принятые поправки в Конституцию включали реформу института президентства, парламентскую и судебную реформы.

    Таким образом, масштабная программа политической модернизации, изложенная в Послании Главы государства от 16 марта 2022 года, получила конституционное закрепление. Поэтому проведение референдума стало рубежным событием, открывшим новый этап в развитии казахстанского общества. Самое главное – референдум продемонстрировал выход общественной консолидации на новый уровень, который в дальнейшем был подтверждён на президентских и парламентских выборах», - написал в Telegram Ерлан Карин.

    По его словам, в целом, кардинальные политические реформы, осуществленные в нашей стране за короткий период, стали уникальным явлением в нашем регионе.
    «Казахстан задал новую повестку. Конституционная реформа и новый электоральный цикл сформировали конфигурацию новой политической системы. Реализация президентской программы политической модернизации продолжается – предстоят еще прямые выборы акимов районов и городов областного значения», - резюмировал Е. Карин.


    Теги:
    Реформы Токаева Ерлан Карин Другие государственные органы Госсоветник РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!