Ерлан Карин: Казахстан задал новую повестку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кардинальные политические реформы, осуществленные в Казахстане за короткий период, стали уникальным явлением в нашем регионе. Об этом заявил Государственный советник РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Год назад граждане Казахстана большинством в 77,18% одобрили на республиканском референдуме законопроект по изменению Конституции страны. Принятые поправки в Конституцию включали реформу института президентства, парламентскую и судебную реформы.

Таким образом, масштабная программа политической модернизации, изложенная в Послании Главы государства от 16 марта 2022 года, получила конституционное закрепление. Поэтому проведение референдума стало рубежным событием, открывшим новый этап в развитии казахстанского общества. Самое главное – референдум продемонстрировал выход общественной консолидации на новый уровень, который в дальнейшем был подтверждён на президентских и парламентских выборах», - написал в Telegram Ерлан Карин.

По его словам, в целом, кардинальные политические реформы, осуществленные в нашей стране за короткий период, стали уникальным явлением в нашем регионе.

«Казахстан задал новую повестку. Конституционная реформа и новый электоральный цикл сформировали конфигурацию новой политической системы. Реализация президентской программы политической модернизации продолжается – предстоят еще прямые выборы акимов районов и городов областного значения», - резюмировал Е. Карин.