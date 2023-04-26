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Ерлан Карин: Борьба с наркоманией и наркобизнесом - одно из приоритетных направлений в предвыборной платформе Президента

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Апреля 2023, 09:39
Ерлан Карин: Борьба с наркоманией и наркобизнесом - одно из приоритетных направлений в предвыборной платформе Президента Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства в своем сентябрьском Послании прошлого года назвал распространение синтетических наркотиков одной из главных угроз здоровью нации. Поэтому борьба с наркоманией и наркобизнесом определена как одно из приоритетных направлений в предвыборной платформе Президента. Об этом сообщил на своем Telegram-канале Государственный советник Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

Как отметил Ерлан Карин, Совет по молодежной политике при Президенте одним из первых актуализировал угрозу распространения синтетических наркотиков на общественном уровне. Поэтому не случайно, что именно на площадке Совета 25 апреля рассматривался ход разработки Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Проект плана предусматривает 7 разделов и 64 пункта, которые будут нацелены прежде всего на профилактику наркомании и снижение числа наркозависимых. Стоит отметить, что подобного плана не было с 2016 года.

Эффективная реализация Комплексного плана будет возможна только при тесном взаимодействии государственных органов и институтов гражданского общества. Совет по молодежной политике, как один из инициаторов антинаркотической общественной кампании, продолжит активно участвовать в разработке Плана борьбы с наркоманией, а после его принятия – займется контролем над его реализацией.


Молодежь   Борьба с наркотиками   Ерлан Карин   Госсоветник РК  
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