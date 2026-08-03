Ерлан Карин: Аральско-Каспийская магистраль будет иметь трансконтинентальное значение

— Сегодня мы стали свидетелями большого исторического события. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось строительство нескольких стратегически важных проектов. Так, будут расширены дороги от Кызылорды до Саксаульска, а также от Саксаульска до Улгайсына. А от Саксаульска до Бейнеу будет проложена абсолютно новая дорога. О необходимости строительства дороги Бейнеу — Саксаульск Президент говорил еще в 2021 году на совещании в Актау. С тех пор были тщательно проработаны такие важные вопросы, как проведение соответствующих расчетов и исследований, а также уточнение источников финансирования. И вот сегодня дан старт строительным работам, — написал он в своей странице в Instagram.

Ерлан Карин подчеркнул, что у этого проекта есть несколько особенностей и важнейших значений.

— Во-первых, как я уже отметил, это совершенно новая дорога. Если предыдущие проекты в основном ограничивались реконструкцией и расширением уже существовавших трасс, то Бейнеу — Саксаульск — это направление, где ранее вообще не было дорог. Таким образом, на карте Казахстана появится новая дорога. Этот проект станет колоссальным опытом и серьезным испытанием для отечественных строителей и дорожных специалистов. Во-вторых, в свое время все ключевые магистрали Казахстана строились преимущественно в направлении — с юга на север. Именно так прокладывались как железные, так и автомобильные дороги. Однако Глава государства кардинально меняет транспортную систему нашей страны, уделяя особое внимание соединению регионов в поперечном направлении. В-третьих, это проект имеет исключительное значение для Мангистауской области. Раньше для того, чтобы добраться до Актау, приходилось объезжать Актюбинскую, Западно-Казахстанскую и Атыраускую области. Это во всех отношениях создавало серьезные трудности, — отметил он.

После прокладки прямой дороги связь южных и центральных регионов с Мангистауской областью значительно упростится. Будет урегулирован вопрос доставки товаров и продовольствия, а также улучшится пассажиропоток между регионами. Иными словами, социально-экономическое значение дороги Бейнеу — Саксаульск — поистине колоссальное, говорится в публикации.

— Учитывая, что новая трасса имеет не просто межобластное, а общерегиональное и трансконтинентальное значение, Глава государства предложил назвать ее «Аральско-Каспийской магистралью». Эта инициатива Президента, обладающая огромной исторической ценностью, станет проектом, который многократно преумножит потенциал страны, а его благами воспользуются миллионы людей. Подобные масштабные критерии наглядно доказывают, что началась прайм-эра Казахстана. Как подчеркнул Глава государства, Казахстан превращается в одну большую строительную площадку, — резюмировал Ерлан Карин.

Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству трех стратегически важных автодорог.