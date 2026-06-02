Ерлан Дакенов освобожден от должности председателя Комитета культуры МКИ РК

Приказом министра культуры и информации Дакенов Ерлан Ергазиевич освобожден от должности председателя Комитета культуры, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Ерлан Дакенов родился в 1977 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Региональный социально-инновационный университет.

2000-2008 гг. – менеджер, юрист в ТОО «Актогайская транспортная компания».

2008-2012 гг. – режиссер-постановщик, продюсер, пресс-секретарь, старший специалист Отдела кадров ГККП «Тәуелсіздік сарайы» Управления культуры г. Астана.

2012-2016 гг. – директор РГКП «Государственный камерный оркестр «Ак жауын» Комитета культуры Министерства культуры РК.

2016-2019 гг. – заместитель директора РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» Министерства культуры РК.

2019-2023 гг. – генеральный директор ГККП «Государственная академическая филармония» акимата г. Астана.

С 2023 г. до июля 2025 года - генеральный директор ГККП «Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева» акимата г. Астана.

С 15 июля 2025 года - председатель Комитета культуры МКИ РК.



