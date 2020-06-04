Ерлан Байтукбаев назначен заведующим Секретариатом Совета Безопасности РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ерлан Байтукбаевназначен заведующим Секретариатом Совета Безопасности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.

«Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Байтукбаев Ерлан Искакович назначен заведующим Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя заведующего Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан», - говорится в сообщении.