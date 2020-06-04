+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 31 °С
USD 397.56 EUR 445.94
RUB 5.82 CNY 55.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ерлан Байтукбаев назначен заведующим Секретариатом Совета Безопасности РК

4 Июня 2020 12:04
Поделиться:
Ерлан Байтукбаев назначен заведующим Секретариатом Совета Безопасности РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ерлан Байтукбаевназначен заведующим Секретариатом Совета Безопасности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.

«Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Байтукбаев Ерлан Искакович назначен заведующим Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя заведующего Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан», - говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Назначения, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив