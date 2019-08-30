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Ерлан Байдаулет избран гендиректором Исламской организации по продбезопасности

30 Августа 2019, 16:40
Ерлан Байдаулет избран гендиректором Исламской организации по продбезопасности

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - 27-29 августа 2019 года состоялась 2-ая сессия Генеральной Ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) на тему: «Улучшение исламского сотрудничества посредством продовольственной безопасности». Казахстанскую делегацию возглавил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В соответствии с повесткой дня сессии были рассмотрены вопросы создания базы данных о состоянии продовольственной безопасности государств-членов ОИС и регионального резерва продовольственной безопасности в целях содействия сотрудничеству внутри организации, а также разработки трехлетнего плана действий по созданию зернового фонда и внедрения инвестиционной программы ИОПБ.

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По итогам форума новым генеральным директором данной Организации был избран представитель Казахстана Ерлан Байдаулет. Представители министерств Казахстана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Буркина-Фасо, Гамбии и Бангладеша, ответственные за сельское хозяйство, были избраны членами Исполнительного совета ИОПБ.

Наряду с этим, в ходе мероприятия Нигерия подписала Устав ИОПБ и стала 34-ым членом организации.

В заключительном документе, принятом Генеральной Ассамблеей ИОПБ, участники высоко оценили роль Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в обеспечении продовольственной безопасности мусульманского мира.

Также члены организации выразили глубокую благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Правительству и народу Казахстана за поддержку деятельности и развития ИОПБ.

Участники поблагодарили Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда за принятое решение о выделении 2 млн долларов США в качестве помощи на институциональное развитие ИОПБ и отметили, что 2-ая сессия Генеральной Ассамблеи, прошедшая в Джидде, придаст серьезный импульс консолидации и развитию организации.

В ходе сессии была поддержана инициатива министра сельского хозяйства Казахстана С. Омарова о создании Зернового фонда и Исламской ассоциации пищевой промышленности. Кроме того, была подчеркнута актуальность таких казахстанских инициатив в обеспечении продовольственной безопасности мусульманских стран, как реализация гуманитарных зерновых и животноводческих проектов в мусульманских странах, использование банковских механизмов исламского финансирования, международного закята, использование возможностей фондов пожертвований и современных передовых технологий в этих областях.

В ходе сессии министр С. Омаров провел двусторонние переговоры с главами делегаций ряда стран. В частности, состоялись встречи с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдрахманом аль-Фадли, министром сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет А. Сатитом, министром продовольствия Республики Бангладеш С.Г. Мажумдером, министром сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Н. Дурани, а также с главами делегаций Турции, Индонезии и главой Саудовской инвестиционной компании в сфере сельского хозяйства и животноводства М. Дженсеном. В ходе встреч стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества в рамках ИОПБ и активизации деятельности организации, а также обсудили пути расширения двусторонних инвестиционных и торгово-экономических отношений, в том числе в области сельского хозяйства.

Ерлан Алимжанович Байдаулет окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби в 1992 году по специальности «Бакалавр истории и политической экономики». В 1993 году стал кандидатом наук в Экономическом институте Академии наук Казахстана, в 1994 году окончил аспирантуру MAPOW в университете Сэнт-Галлена в Швейцарии. Он также получил степень магистра экономики управления в области банковского дела и финансов в Университете КИМЭП в Алматы в 1997 году.

С ноября 2018 по апрель 2019 года работал старшим экспертом по продовольственной безопасности в Совете безопасности Казахстана. На протяжении 9 лет (2010-2019 годы) занимал ряд должностей в Министерстве по инвестициям и развитию РК. Е. Байдаулет также занимал различные должности в Евразийском банке развития, ОАО «Центр трансфера инженерий и технологий», Исламский банк развития и др.

В период с 2010 по 2014 годы работал руководителем Организационного комитета по казахстанской конференции исламского финансирования и с 2010 по 2015 годы – председателем Ассоциации по развитию исламского финансирования

В 2015 году Е. Байдаулет стал обладателем премии «Глобальные исламские финансы» за вклад в развитие мировой индустрии исламского финансирования.

Свободно владеет казахским, русским, английским и немецким языками.

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