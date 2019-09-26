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Ерлан Аукенов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК

26 Сентября 2019 17:58
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Ерлан Аукенов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Аукенов Ерлан Муратович назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Ранее занимавшая данный пост С. Жакупова освобождена от должности по собственному желанию согласно поданному заявлению.

Ерлан Аукенов родился 5 сентября 1984 года в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, университет Bradford (по программе «Болашак»), Международную академию бизнеса, Лондонскую школу экономики и политических наук.

В различные годы работал в Министерстве образования и науки РК, РОО «Молодежный Центр Лидер XXI века», ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана», АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самғау».

В 2010-2011 годы — заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

В 2011-2014 годы — государственный инспектор Администрации Президента РК.

В 2014-2015 годы —заместитель акима Северо-Казахстанской области.

В 2015-2019 годы занимал должность заместителя акима города Алматы, курировал вопросы социального благосостояния.

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Ключевые слова: Назначения,
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