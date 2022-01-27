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Ерлан Алимбаев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК
27 Января 2022 09:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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