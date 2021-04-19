Ерлан Алимбаев назначен заместителем министра иностранных дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ерлан Алимбаев назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Ерлан Алтынбаевич Алимбаев р одился 6 января 1975 года в Кызылординской области. Окончил факультет востоковедения Казахского государственного университета имени аль-Фараби, а также магистратуру Женевского института дипломатии и международных отношений.

Работает в системе МИД РК с 1997 года. Свою дипломатическую карьеру начал в качестве референта Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки и дослужился до посла по особым поручениям МИД РК. В 2008-2010 годах работал заместителем директора Департамента Азии и Африки МИД РК.

В различные годы занимал дипломатические должности в посольствах Казахстана в Индии и Республике Корея, а также Постоянном Представительстве РК при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве.

До назначения заместителем министра иностранных дел РК был послом Казахстана в Индии.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника II класса.